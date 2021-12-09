قوى عراقية سنية تشكل ائتلافا برلمانيا برئاسة "الخنجر"

أعلنت قوى سياسية سنية تمثل محافظات غرب وشمال العراق الخميس، تشكيل ائتلاف برلماني برئاسة خميس الخنجر، يضم أكثر من 35 مرشحا فائزا الانتخابات الاخيرة، ويحمل اسم "تحالف عزم".

ويتكون الائتلاف الجديد من "تحالف عزم" وحزب "الجماهير"، وحركة "حسم للإصلاح"، وكتلتي "العقد الوطني"، و"التحالف العربي"، وجميعها كتل سياسية شاركت في الانتخابات بمحافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين وكركوك ونينوى (شمال).

وقال بيان صدر عن هذه القوى: "قررنا تشكيل تحالف سياسي منسجم وقوي من 34 نائبا وقابل للزيادة".

وأضاف: "ندعم حق عودة النازحين إلى منازلهم دون قيد أو شرط وتعويضهم".

وأردف: "سنمضي نحو حل جذري لملف المغيبين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فضلا عن إعادة بناء المناطق المحررة من قبل أموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد العراق إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تصدرها التيار الصدري، بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصد تحالف "تقدم" 37 مقعدا، و ائتلاف "دولة القانون" 33، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.

ولا يزال آلاف النازحين من محافظات شمال وغرب البلاد، يتواجدون في مخيمات للنزوح في إقليم كردستان الشمال، كانوا قد فروا عقب سيطرة تنظيم "داعش" على مناطقهم بين عامي 2014-2017، ولم يتمكنوا من العودة بسبب عدم إعادة إعمار مناطقهم المدمرة بفعل العمليات العسكرية.

وقدرت الحكومة العراقية، وفقا لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون الحاجة الفعلية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت إلى الدمار بسبب المعارك ضد "داعش" بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.‎