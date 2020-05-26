كابول تفرج عن مئات سجناء طالبان

أفرجت الحكومة الأفغانية الثلاثاء عن مئات اضافيين من سجناء حركة طالبان، فيما تتزايد الدعوات لحث المتمردين على تمديد وقف إطلاق نار أعلنوه لثلاثة أيام وينتهي مساءً.

وصمدت الهدنة، الثانية فقط خلال 19 عاما من النزاع في البلد الآسيوي المسلم الفقير، في شكل كبير في أنحاء البلاد، ما شكل استراحة نادرة للقتال العنيف.

وأعلنت الحكومة اعتزامها إطلاق سراح نحو 900 من سجناء طالبان في ارجاء البلاد الثلاثاء، من بينهم نحو 600 من سجن باغرام السيء السمعة قرب كابول.

ويعد الإفراج عن سجناء طالبان جزءا من تعهد الحكومة إطلاق سراح ما يصل إلى 2000 سجين من المتمردين استجابة لعرض طالبان لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام والذي بدأ الأحد.

وقال عبد الوصي (27 عاما) المتحدر من ولاية قندهار التي تسيطر طالبان على معظمها أراضيه، إنه خاض "حرباً مقدسة" قبل ان يعتقل قبل ثماني سنوات.

وتابع الشاب ذو اللحية البيضاء الطويلة والذي ارتدى قميصا وبنطالا تقليديا بعد لحظات من إطلاق سراحه "قيل لي ... أن امارس الجهاد حتى تخرج جميع القوات الأجنبية من بلادنا".

واضاف انه سعيد لأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد أمام سحب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول أيار/مايو من العام المقبل، مشيرا إلى أنه يريد هدنة دائمة.

واورد فيما كان يستقل حافلة متجهة إلى كابول مع أعضاء آخرين من طالبان مفرج عنهم "إذا خرجت القوات الأجنبية، فلن نقاتل".

- "مددوا وقف إطلاق النار"-

وقع السجناء تعهدات مكتوبة بعدم العودة إلى ساحة المعركة، لكن السجين المفرج عنه قاري محمد الله تعهد مواصلة القتال إذا ظلت القوات الأجنبية في أفغانستان.

وقال "لا نريد أن يبقى الأجانب في بلادنا بعد الآن يجب أن يغادروا فورا".

وأضاف "سنواصل جهادنا حتى تغادر كل قوة أجنبية".

ومنحت السلطات الأفغانية كل مفرج عنه ما يعادل 65 دولاراً بالعملة الأفغانية.