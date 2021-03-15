  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. كاميرا "برسيفرنس" أرسلت عناصر تحليلية أولى لصخور المريخ

كاميرا "برسيفرنس" أرسلت عناصر تحليلية أولى لصخور المريخ

منشور 15 آذار / مارس 2021 - 12:57
كاميرا "برسيفرنس" أرسلت عناصر تحليلية أولى لصخور المريخ

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...