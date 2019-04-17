كوشنر: اعلان "صفقة القرن" بعد رمضان

قال جارد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، ان الادارة الاميركية تعتزم اعلان خطتها للسلام في الشرق الاوسط، والمعروفة ب"صفقة القرن" بعد انقضاء شهر رمضان المقبل.

وجاء اعلان كوشنر خلال اجتماعه بمجموعة من سفراء للولايات المتحدة

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" اشارت الاحد الماضي الى ان الخطة لن تتضمن انشاء دولة فلسطينية ذات سيادة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عربا قولهم ان كوشنر الذي يقود جهود اعداد الخطة، يركز على "الفرص الاستثمارية للفلسطينيين" على اساس اتفاقية طويلة الامد مع اسرائيل.

وقالت ان اسرائيل ستحتفظ بموجب الخطة بالكتل الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية، وكذلك بالسيطرة الامنية عليها وعلى غربي غور الاردن.

ونقلت وكالة "رويترز" الأربعاء، عن مصدر مطلع على اجتماع كوشنر مع مجموعة السفراء، أن الأخير حث الحاضرين على "التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وبحسب المصادر فإن الإدارة الأميركية تنوي طرح صفقتها التي عمل على صياغتها فريق ترامب الخاص والذي يضم كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، مع انتهاء شهر رمضان، بداية حزيران/ يونيو المقبل.

