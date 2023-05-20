كيف تعامل الوفد السوري مع كلمة زيلينسكي في قمة جدة ؟

أفادت صحيفة سورية، بأن وفد دمشق المشارك في القمة العربية، لم يستمع إلى كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت صحيفة الوطن، إن الوفد السوري تعمد عدم استخدام سماعات الترجمة، ووضعها جانبا، عندما بدء زيلينسكي بإلقاء الكلمة.

وتصدر الرئيس الأوكراني العناوين في جدة، حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى لزيلينسكي إلى الشرق الأوسط منذ بداية الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022.

ومن اللافت للنظر، منح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، زيلينسكي الفرصة لإلقاء كلمة في بداية القمة.

وعبر حسابه على موقع تويتر، أعلن زيلينسكي أنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز علاقات أوكرانيا مع العالم العربي من خلال مشاركته في قمة الجامعة العربية.

كما أعلن الرئيس الأوكراني أنه سيقدم خطة السلام الخاصة به المكونة من عشر نقاط، وأنه سيسعى جاهدًا لجمع أكبر عدد ممكن من البلدان للمشاركة في هذه الجهود.

وأشار إلى أنه سيناقش مسألة حماية الجالية المسلمة في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

من جانبه أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تحية للمشاركين في القمة العربية، حيث أعرب فيها عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية، بهدف مواجهة التحديات والتهديدات الحديثة بفاعلية.

وأكد بوتين أنهم مصممون على مواصلة دعم الجهود المشتركة للتوصل إلى حلول سلمية للقضايا الإقليمية العاصفة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الالتزام الثابت بمبدأ سيادة الدولة واحترام القانون الدولي المتبع.