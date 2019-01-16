لافروف: مستعدون للعمل مع واشنطن لانقاذ معاهدة الصواريخ النووية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن موسكو على استعداد للعمل مع واشنطن لانقاذ معاهدة أسلحة مهمة بعد انهيار محادثات مؤخرا لإنقاذها.

وقال لافروف للصحافيين “لا نزال على استعداد للعمل لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى”.

وأصبح مصير المعاهدة مهدداً بشكل أكبر الثلاثاء، بعد أن تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بدفعها إلى حافة الانهيار.

والتقى دبلوماسيون أمريكيون وروس كبار في جنيف وسط مخاوف واسعة بشأن مصير المعاهدة التي نجحت في إنهاء سباق للتسلح بعد توقيعها في عام 1987.

وعقب الاجتماع صرحت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي أندريا ثومبسون أن الاجتماع “كان مخيِّبا للآمال إذ من الواضح أن روسيا لا تزال تنتهك المعاهدة بشكل ملموس ولم تأت (إلى الاجتماع) وهي مستعدة لتفسير الكيفية التي تنوي من خلالها العودة للالتزام الكامل بها والذي يمكن التحقق منه”.

واستضافت روسيا المحادثات في قنصليتها في جنيف حيث ترأس وفدها نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف. وقال ريابكوف بعد المحادثات أنه في حال انهيار المعاهدة فإن “المسؤولية عن هذا الأمر تقع بشكل تام على الجانب الأمريكي”، بحسب ما نقلت عنه وكالات روسية للأنباء.