لاول مرة منذ تفشي كورونا.. لا وفيات في الصين

للمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19 قبل نحو ثلاثة أشهر، لم تسجل الصين الثلاثاء أي وفاة بكورونا المستجد، قبل ساعات قليلة من رفع الإغلاق عن ووهان، بؤرة الفيروس.

وتواصل الصين السير بخطى حثيثة نحو الخروج من الأزمة في مواجهة الفيروس الذي ظهر في نهاية 2019.

ومنذ ذلك الحين أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 75 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

ومن أجل احتواء الفيروس، أمرت الصين في أواخر كانون الثاني/يناير بفرض إغلاق صارم على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان، وفي بقية مقاطعة هوباي في وسط البلاد.

وأتت هذه الوسيلة أكلها. فبعد أن تجاوز عدد الوفيات المئة يومياً في شباط/فبراير، انخفض العدد اليومي للوفيات في الأسابيع الأخيرة، ليهبط إلى صفر وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة الثلاثاء.

واحتُجز سكان هوباي في منازلهم لمدة شهرين. وفي نهاية آذار/مارس، تمكن أولئك الذين لا يعيشون في ووهان من الخروج من مساكنهم وحتى مغادرة المقاطعة، شرط ألا يكونوا مرضى.

وستُزال إحدى العقبات الكبرى الأخيرة في غضون ساعات قليلة. ففي منتصف الليل بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت غرينتش) ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، سيُسمح للأصحاء بمغادرة العاصمة الإقليمية.