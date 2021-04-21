لبنان.. سطو مسلح على صيدلية في البقاع (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سطو مسلح على صيدلية "جلال" وسلب أموال، في منطقة البقاع اللبنانية

وأفاد موقع "ليبانون ديبايت" بأن عملية السطو هذه حصلت على طريق عام رياق مفرق تمنين في منطقة البقاع.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث بدأت الأزمة قبل جائحة كورونا، وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق إن اقتصاد لبنان انكمش بنسبة 25% في 2020.

واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة اللبانية الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أعاق إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.