لبنان يهدد بطرد الللاجئين السوريين

هدد لبنان الاثنين، بطرد اللاجئين السوريين ما لم يتعاون المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الغربية معه لإعادتهم الى بلدهم.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال رعايته إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2022-2023" في بيروت، ان على المجتمع الدولي التعاون مع بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو "سيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب".

وأوضح ميقاتي أن "الموقف الذي سيتخذه لبنان هو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال: "لبنان يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية بالعالم ونتيجة لذلك يعيش حوالي 85 بالمئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر".

وأضاف أنه "على مدى السنوات الـ11 الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يُحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري وفلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، أي في 97 بالمئة من البلديات".

وأكد ميقاتي أن لبنان أظهر أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للاجئين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة أوضاع البلاد.

ومنذ العام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.