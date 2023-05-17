لجنة تحقيق عاجلة في فيديو مدرس الكيمياء الاهوج بالعراق

شكل وزير التربية العراقي لجنة تحقيق امهلها 48 ساعة لاعلان نتائج تحقيقاتها في واقعة تنمر معلم مادة كيمياء "اهوج" على طالباته في معهد خاص ببغداد، والتي وثقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في بيان الثلاثاء، ان الاخير وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في مقطع الفيديو الذي يظهر المدرس وهو "يهين" الطالبات ويعاملهن "بطريقة بعيدة عن السمات التربوية".

واضاف البيان ان الجبوري أمهل اللجنة ٤٨ ساعة لإعلان النتائج و الإجراءات القانونية المتخذة بحق المدرس، مشددا على انه لن يسمح لاي كان المساس بالطالبات و"التصرف معهن بطريقة هوجاء"

🔴 "قشمر.. طايحة حظ".. فيديو من داخل أحد معاهد تدريب الطالبات لمدرس الكيمياء "حسين الهاشمي"



وبعد هذا الفيديو

🔴 وزير التربية يوجه بعزل مدرس الكيمياء "حسين الهاشمي" وتشكيل لجنة تحقيقه بحقه

ويمهل اللجنة 48 ساعة لإعلان النتائج المتخذة بحقه. pic.twitter.com/jfR3y4TldK — نـــ1️⃣ـــــور (@NH__1242) May 16, 2023

تنمر واهانات داخل غرفة الدرس

ويظهر المدرس في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل وصورته طالبة بالخفية، وهو يكيل الاهانات لطالبات في الصف السادس الاعدادي (مرحلة التوجيهي) داخل غرفة الدرس اثناء كان يوزع عليهن نتائج احد الاختبارات.

وتبدو طالبة في الفيديو وهي تجلس بارتباك على مقعد منعزل مواجهة زميلاتها، في ما بدا عقوبة لها من قبل المدرس الذي كان يرد بعصبية على احتجاج طالبات على العلامة المتدنية التي منحها لهن.

بيان وزارة التربية حول تشكيل لجنة التحقيق بفيديو مدرس الكيمياء حسين الهاشمي

كما يسمع صوته وهو يصرخ في احدى هؤلاء امرا اياها بمغادرة الغرفة ويبلغها قراره استدعاء ولي امرها، وحين استفهمت منه عن السبب نهرها قائلا "بكيفي" اي انا افعل ما يحلو لي.

واعتبر وزير التربية من جهته ان "من يتورط بمثل هذه الافعال لا يستحق الصفة التربوية التي يحملها"، واصدر تعليماته بغلق المعاهد التي تخالف قوانين ومبادئ مهنة التعليم بحسب بيان مكتبه الاعلامي.

مجموعة مُدرسين انعرفوا لدرجه كبيرة باليوتيوب وعدهم دورات بالواقع "معهد البنوگ" قصي العميري مدرس الرياضيات

احمد محمود النداوي مدرس كيمياء استعباد الطلاب وسحق كرامتهم بهذه الطريقة امر لا يمكن السكوت عنه يجب ان يكون هنالك موقف لوزارة التربية والتعليم وخصوصاً موقف بحق معهد البنوك pic.twitter.com/VzQVzeJiiE — حسين الحطاب (@hussen_alhattab) May 17, 2023

واستفز الفيديو رواد مواقع التواصل الذين طالبوا بعزل المدرس الذي اشير الى اسمه وهو حسين الهاشمي ومعاقبته بسبب اسلوبه وتعامله المهين مع الطالبات.

ونشر البعض فيديوهات تكشف عن ممارسات مهينة للطلبة في بعض المعاهد الخاصة في العراق ليؤكدوا ان واقعة مدرس الكيمياء ليست حالة فردية، بل هي ممارسة واسعة النطاق.