لقاءات صينية أمريكية وسط علاقات تجارية متوترة

قرر الجانبان سابقا وقف الضرائب المتبادلة لثلاثة أشهر

أعلن مسؤولون أمريكيون أنّ الأدميرال جون ريتشاردسون، قائد العمليات البحرية الأمريكية، سيلتقي الأسبوع المقبل نظيره الصيني، في وقت يسعى بلداهما للحد من المخاطر العسكرية وسط التوترات التجارية بينهما.



وسيزور ريتشاردسون بكين ونانجينغ من 13 إلى 16 كانون الثاني/ يناير، حيث سيلتقي قائد البحرية الصينية نائب الأدميرال شين جين لونغ.



وقال ريتشاردسون في بيان: "التبادل الروتيني لوجهات النظر أمر ضروري من أجل تقليل المخاطر وتجنّب الحسابات الخاطئة".



وأضاف: "الحوار الصادق والصريح يمكن أن يحسّن العلاقة بطرق بنّاءة، ويساعد في استكشاف مجالات نتقاسم فيها مصالح مشتركة، ويخفف من المخاطر".



سياسيا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أنّ من المحتمل أن يُجري نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي زيارةً لواشنطن نهاية الشهر الجاري؛ لمواصلة المفاوضات التجاريّة بين البلدين.



وقال منوتشين لصحافيّين على هامش جلسة استماع في الكونغرس، الخميس، إنّ هناك "نيّة" لترتيب زيارة لليو هي، كبير المفاوضين في محادثات التجارة مع الولايات المتّحدة، في وقت لاحق الشهر الحالي، بحسب معلومات أوردتها وكالة "بلومبرغ"، وأكّدتها لاحقًا وزارة الخزانة الأمريكيّة.



وأشار منوتشين إلى أنّ الإغلاق المؤقّت في الحكومة الأمريكيّة لن يُشكّل عقبةً أمام هذه الزيارة.



وأعلنت الصين، الخميس، أنّ المفاوضات التجاريّة التي تُجريها مع الولايات المتّحدة "وضعت أسس" معالجة هواجس الجانبين في النزاع التجاري بينهما.



وأجرى وفد أمريكي محادثات في بكين من الاثنين إلى الأربعاء، هي الأولى منذ توصّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في الأوّل من كانون الأوّل/ ديسمبر، إلى هدنة تجاريّة مدّتها ثلاثة أشهر.