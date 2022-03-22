لقاء ثلاثي يجمع السيسي وبن زايد وبينيت في شرم الشيخ

اعلنت الرئاسة المصرية الثلاثاء، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينت، عقدوا اجتماعا الاثنين في منتجع شرم الشيخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضيأن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الاسواق، والامن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية".

وكان السيسي استقبل بن زايد الإثنين، بمدينة شرم الشيخ وعقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وذكر راضي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين.

كما تناولت المباحثات عددًا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

وتم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مصر في وقت سابق، حيث التقى السيسي.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الستة الماضية التي يقوم بها بينيت بزيارة لمصر، وكانت الزيارة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي.

ضغوط ومخاوف

وتواجه مصر ضغوطا اقتصادية جديدة بسبب الحرب شهدت خفض قيمة عملتها 14 بالمئة الاثنين. وحصلت مصر على دعم مالي من دول الخليج في الماضي.

وسافر بينيت إلى أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول، في أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي عقب تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعلنت إسرائيل ومصر الأسبوع الماضي عن اتفاق لإضافة رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ. وزار بينيت مصر في سبتمبر/ أيلول، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ نحو عشر سنوات.

وكانت المخاوف المشتركة حيال إيران دفعت كلا من الإمارات والبحرين إلى إقامة علاقات مع إسرائيل في 2020 لتشكيل محور إقليمي جديد في وقت يشهد غموضا بشأن مدى التزام الولايات المتحدة الحليف الأمني الرئيسي.

ولا تشارك دول الخليج في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق عام 2015 النووي مع إيران، والذي انتقدته تلك الدول لأنه لم يتناول برنامج إيران الصاروخي ووكلائها في المنطقة، بما في ذلك في اليمن.

ويعارض بينيت بشدة هذا الاتفاق بين إيران، عدوة إسرائيل اللدودة، والقوى العظمى. وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إن الاتفاق بات قريبا. وندد بينيت الأحد بالجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني "بأي ثمن".