لندن: اعتقال أسانج بعد خروجه من سفارة الإكوادور

جوليان أسانج

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، بعد خروجه من سفارة الإكوادور في لندن اليوم الخميس.

وتزامنا مع ذلك، أعلن رئيس الأكوادور لينين مورينو، عبر تويتر، قرار سحب اللجوء السياسي من أسانج.

وكان أسانج يقيم في مقر سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.