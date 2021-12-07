بعد 30 عاما من سرقته.. العراق يستعيد "لوح جلجامش"

احتفى العراق الثلاثاء، باستعادة "لوح جلجامش"، احد ابرز كنوزه التاريخية الذي جرت سرقته إبان حرب الخليج قبل نحو ثلاثين عاما.

وتمكن العراق من استعادة اللوح الذي يقدر عمره بـ 3500 عام بمساعدة الولايات المتحدة. وجرى تسليمه خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية فؤاد حسين والثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم.

ويعد اللوح الأثري المصنوع من الطين ومكتوب عليه بالمسمارية جزءا من "لوح حلم جلجامش" الذي يعتبر أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية، ويروي مغامرات أحد أشهر ملك حضارة ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.

وقال رئيس هيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة ليث مجيد إن اللوح "سرق خلال أعمال نبش في موقع أثري عام 1991" فيما كان العراق غارقا في حرب الخليج الأولى.

واعتبر وزير الثقافة استعادة اللوح "رسالة لكل الذين هربوا الآثار وتلاعبوا فيها وباعوها في المزادات العالمية، بأن المآل الأخير سيكون استردادها".

وأوضح وزير الخارجية أن العراق "تمكن من استعادة 17916 قطعة أثرية من دول عدة هي الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وهولندا وإيطاليا"، على مدى عام واحد.

ورأى في تسلم هذه القطعة الأثرية "انتصارا على المحاولات اليائسة التي تحاول سرقة التاريخ العظيم والحضارة العريقة، ورسالة إلى كل من يسعى لتشويه هوية عراق ما بين النهرين".

وكان تاجر أعمال فنية أميركي اشترى اللوح الأثري في 2003 وشحنه إلى الولايات المتحدة من دون أن يصرح للجمارك الأميركية عن طبيعة هذه الشحنة. وبعد وصول اللوح إلى الولايات المتحدة باعه التاجر في 2007 لتجار آخرين مقابل 50 ألف دولار وبشهادة منشأ مزورة.

وفي 2014 اشترت هذا اللوح بـ 1,67 مليون دولار أسرة غرين التي تمتلك سلسلة متاجر "هوبي لوبي" والمعروفة بنشاطها المسيحي من أجل عرضه في متحف الكتاب المقدس في واشنطن.

لكن في 2017، أعرب أحد أمناء المتحف عن قلقه بشأن مصدر اللوح بعدما تبين له أن المستندات التي أبرزت خلال عملية شرائه لم تكن مكتملة.

وفي سبتمبر 2019 صادرت الشرطة هذه القطعة الأثرية.

كذلك تسلمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار قطعتين أثريتين، إحداهما "كبش سومري" أعيدت بمساعدة الولايات المتحدة، والأخرى "لوحة سومرية" تمت استعادتها من بريطانيا.

وتعرضت غالبية المواقع الأثرية في العراق للنهب والسرقة على مدى عقود، خصوصا بعد غزو العراق عام 2003 ودخول تنظيم داعش عام 2014.