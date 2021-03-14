ليبيا.. رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين يتسلمان مهامهما رسميا الثلاثاء

يأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

تتسلم كل من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مهامها رسميا الثلاثاء، وفق متحدث رسمي ومصادر.

وقال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة الجديدة، إن “حكومة الوحدة الوطنية ستتسلم مهامها رسميا الثلاثاء”.

وأوضح أن مراسم التسلم والاستلام ستُجرى في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس (غرب)، وسيحضرها رئيس المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ونوابه.

بدورها، قالت مصادر في المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المنفي سيتسلم مهامه خلال المراسم نفسها التي ستتسلم فيها الحكومة مهامها.

والأربعاء، منح مجلس النواب، خلال جلسة في مدينة سرت (شرق)، الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا الجلسة.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

