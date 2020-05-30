ليبيا.. مقتل قائد "فرقة السلطان مراد" السوري أبو حمود العزيزي

قتل قائد تنظيم "فرقة السلطان مراد" السوري مراد أبو حمود العزيزي، في اشتباكات بالعاصمة الليبية، وفق ما أعلنت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي عبر "فيسبوك"

وقالت الشعبة في بيان مقتضب، إن العزيزي قتل في اشتباكات عند محور طريق المطار في العاصمة طرابلس.

بدوره، قال "المرصد السوري" السبت، إنه وثق مقتل 13 مقاتلا في صفوف المرتزقة من الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية في ليبيا خلال الأيام الفائتة، مشيرا إلى أنه تم نقل دفعة جديدة من المرتزقة الموجودين ضمن المعسكرات التركية إلى ليبيا، حيث بلغ عدد المرتزقة السوريين في ليبيا حتى الآن، نحو 11200.