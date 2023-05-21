"ليست محتلة".. زيلينسكي يعود وينفي سيطرة روسيا على باخموت

عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد ونفى سيطرة القوات الروسية على باخموت وذلك بعد تصريحات مبهمة له اقر فيها ضمنا بسقوط المدينة التي اعلنت مجموعة فاغنر الروسية سيطرتها التامة عليها.

وقال زيلينسكي على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية أن باخموت الواقع شرقي اوكرانيا "ليست محتلة".

وكان الرئيس الاوكراني قال قبلها انه لم يتبق شئ في باخموت باستثناء انقاض وجثث قتلى روس، مضيفا ان اصبحت اليوم "موجودة فقط في قلوبنا"، مشبها الدمار فيها بذاك الذي حل في هيروشيما عقب قصفها بقنبلة نووية اميركية عام 1945.

وبدوره ايضا، قال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية إن قواته لا تزال تتقدم على اطراف المدينة الشمالية والجنوبية للمدينة، ولا تزال تسيطر على جزء "ضئيل" منها، في نفي لسيطرة روسيا التامة عليها.

لم يتبق اي جندي اوكراني

كما قالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام ان قوات بلادها تمكنت من تطويق المدينة جزئيا بفضل التقدم الذي احرزته على جبهتيها الشمالية والجنوبية، ويترافق ذلك مع اندفاعها في الضواحي.

وجاءت هذه التصريحات بعدما اكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن مقاتليه باتوا يسيطرون بالكامل على المدينة بعد شهور من المعارك التي وصفت بانها الاشرس منذ بدء الحرب في شباط/فبراير العام الماضي.

واعلن بريغوجين كذلك انه سيسلم المهمة الدفاعية في المدينة الى الجيش الروسي ويسحب عناصره منها اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

🇷🇺🪖 Serviço de imprensa do grupo militar privado Wagner publicou vídeo com o hasteamento da bandeira da Rússia sobre a cidade libertada de Artyomovsk.Mais uma cidade conquistada...



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وعاد رئيس مجموعة فاغنر واكد الاحد انه لم يتبق اي جندي اوكراني في باخموت.

والجمعة، هنأ الرئيس الروسي قوات فاغنر والجيش بالسيطرة على باخموت، ووجّه برفع أسماء "أبطال العملية" لتقليدهم أوسمة الشرف بحسب ما افادت وسائل اعلام روسية.

هجوم مضاد مؤجل

وستعد سيطرة روسيا على مدينة باخموت اول انتصار تحققه في اوكرانيا بعد نكسات عسكرية منيت بها خلال الاشهر الماضية.

وياتي هذا التطور فيما تتضارب التقديرات حول موعد ونجاعة هجوم مضاد تعتزم قوات كييف شنه على الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي مؤخرا ان قواته لا تزال بحاجة الى "مزيد من الوقت" لتنفيذ الهجوم، فيما شكك عسكريون غربيون في جدوى الهجوم في ظل الاستعدادات والتحصينات التي اعدتها القوات الروسية لافشاله.

وحصل زيلينسكي في هيروشيما الاحد على موافقة اميركية مبدئية على امداد قواته بمقاتلات اف-16 بعد شهور من المطالبات المتكررة، وبعد تعهد من كييف بعدم استخدامها لمهاجمة الاراضي الروسية بحسب ما اعلنه الرئيس جو بايدن الاحد.

كما تلقى الرئيس الاوكراني وعودا بذخائر ومدرعات اضافية وبما تصل قيمته الى 375 مليون دولار.