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ماتيس: روسيا لا يمكن أن تحل محل الولايات الماحدة في الشرق الأوسط

ماتيس: روسيا لا يمكن أن تحل محل الولايات الماحدة في الشرق الأوسط
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