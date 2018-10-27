ماتيس: روسيا لا يمكن أن تحل محل الولايات الماحدة في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في مؤتمر دولي في البحرين اليوم السبت، أن روسيا لا يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لاختلاف الالتزامات.

وأضاف الوزير الأمريكي: "الوجود الروسي في المنطقة، لا يمكنه أن يحل محل التزام الولايات المتحدة طويل الأمد والشفاف في الشرق الأوسط".

وتابع: "موسكو تفتقر للرغبة الصادقة لأهم المبادئ الأخلاقية" بسبب "استعدادها لتجاهل الأعمال الإجرامية للأسد تجاه شعبه".

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن السبب الرئيسي وراء احتفاظ الرئيس السوري بشار الأسد بالسلطة في بلاده هو "دعم إيران واستخدام روسيا حق الفيتو مرات عديدة في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سيستمر في تطهير أراضي سوريا من الجماعات الإسلامية، وختم بالقول: "نحن ندعم الشركاء الذين يختارون الاستقرار وليس الفوضى".