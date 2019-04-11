الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده تواجه يوميا من 2-4 هجمات، على شبكات نقل الطاقة الكهربائية الوطنية، وتضطر لمعالجتها.

وأضاف مادورو في كلمة عبر قناة تويتر: "نحن في منتصف عملية حل حالة الطوارئ في مجال إمداد الكهرباء، ونبحث عن نقطة توازن تضمن توفير الكهرباء بشكل مستدام للسكان... كل يوم نصد هجومين إلى أربع هجمات إرهابية على منظومة نقل الطاقة الكهربائية".

وسجلت يوم الأربعاء الماضي، عملية انقطاع دوري جديد، للكهرباء في مختلف أنحاء فنزويلا.

وأعلن وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا، خورخي رودريغيز، أن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن "هجوم إرهابي" على محطة إلغوري للطاقة الكهرومائية في 7 مارس من هذا العام.

وقال الوزير، إنه بفضل الجهود المبذولة، من جانب العاملين في قطاع صناعة الكهرباء، تم توفير الكهرباء من جديد للمواطنين