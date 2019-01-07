مادورو ينعت رئيس برلمان بلاده بالعمالة لواشنطن

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيس برلمان بلاده الجديد خوان غوايدو بـ"العميل الأمريكي"، بعد دعوة الأخير مادورو للتنحي عن منصبه وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي: "إنه عميل أمريكي، ودمية وضعت من قبل الولايات المتحدة والمخابرات الأمريكية، وهم الذين من يتحكمون به".

والسبت الماضي، صوتت الجمعية الوطنية بالإجماع لصالح تعيين النائب خوان غوايدو عن حزب "الإرادة الشعبية" الذي يقوده المعارض البارز ليوبولدو لوبيز، رئيسا للبرلمان.

وبعد تعيينه، دعا غوايدو المجتمع الدولي إلى حث مادورو على تسليم السلطة، من أجل "استعادة الديمقراطية".

وجاء تعليق مادورو عشية مراسم تنصيبه في 10 من يناير رئيسا لفنزويلا، التي ستجري في مقر المحكمة العليا، لا في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وسيبدأ مادورو اعتبارا من التاريخ المذكور 10 ولايته جديدة ستستمر 6 سنوات، وذلك بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، والتي قاطعتها معظم قوى المعارضة ولم تعترف بنتائجها واشنطن والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية.