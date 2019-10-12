ماكرون يدعو ترامب لوقف الهجوم التركي في سوريا

كشف مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق فرنسا والولايات المتحدة على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.

وقال إن ماكرون شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة على الحاجة لمحاولة إنهاء الهجوم التركي على شمال سوريا بأقرب وقت.

وقال قصر الإليزيه في بيان: "ستنسق فرنسا والولايات المتحدة عن كثب في الأيام المقبلة".

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا تركيا فور إطلاق عملية توغلها في شمال سوريا يوم الأربعاء الماضي إلى إنهاء هجومها على سوريا في أسرع وقت.( رويترز)