ماكرون ينتقد عجز حلف الأطلسي عن الرد على هجوم تركيا "المجنون"

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادا شديدا، اليوم الجمعة، إلى حلف شمال الأطلسي الذي قال إنه عجز عن الرد على ما وصفه بهجوم تركيا “المجنون” في شمال سوريا، وقال إن الوقت قد حان لأن تتوقف أوروبا عن التصرف كحليف أصغر عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط.

وقال ماكرون للصحافيين عقب قمة للمجلس الأوروبي في بروكسل “أعتبر ما حدث في الأيام القليلة الأخيرة (في شمال سوريا) خطأ جسيما من الغرب وحلف الأطلسي في المنطقة، هذا يضعف قدرتنا على إيجاد شركاء على الأرض يقفون إلى جوارنا ويعتقدون أنهم يحظون بالحماية على الأمد الطويل، ولذلك هذا يثير تساؤلات بشأن طريقة عمل حلف الأطلسي”.

وقال الرئيس الفرنسي إن الأمر بدا كما لو أن أوروبا حليف أصغر في الشرق الأوسط عندما اكتشف الأوروبيون عبر تويتر أن الولايات المتحدة تسحب قواتها من شمال سوريا، وهو ما أجبر فرنسا أيضا على سحب قواتها الخاصة.

وقال “كنت أعتقد أننا في حلف شمال الأطلسي. كنت أعتقد أن الولايات المتحدة وتركيا في حلف شمال ألأطلسي ثم اكتشفت من تغريدة أن الولايات المتحدة قررت سحب قواتها وتمهيد الطريق (للهجوم التركي) في المنطقة”.

وأضاف “مثل غيري أدركت أن قوة أخرى في حلف شمال الأطلسي قررت مهاجمة شركاء التحالف الذي يقاتل الدولة الإسلامية”.

ومضى ماكرون قائلا إنه ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيجتمعون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة في لندن على الأرجح.

وقال “من المهم أن نجتمع وننسق بين البلدان الأوروبية الثلاثة وتركيا. نريد أن نعرف إلى أين تتجه تركيا وكيف نعيدها إلى وضع معقول يجعل من الممكن الحديث باستفاضة عن أمنها الداخلي وعلاقته بأجندتنا والتضامن الصحيح في حلف الأطلسي”. (رويترز)