ماكرون يهاتف بوتين مجددا ويطلب منه وقف إطلاق النار

هانف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدة ساعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ودعاه إلى وقف إطلاق النار من دون أن يتوصل إلى اتفاق معه بهذا الشأن.

في مكالمته الهاتفية الثامنة مع بوتين منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط قالت الرئاسة الفرنسية “لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليًا لكن الرئيس (ماكرون) ما زال مقتنعًا بضرورة مواصلة جهوده”.

وأضافت “لا يوجد مخرج آخر غير وقف إطلاق النار وإجراء روسيا مفاوضات بحسن نية مع أوكرانيا. رئيس الجمهورية يقف إلى جانب أوكرانيا”.

اكتفى الكرملين من جانبه بالإشارة إلى أن هذه المكالمة جرت “بمبادرة من الجانب الفرنسي” وركزت على “الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك المفاوضات الجارية” بين الممثلين الروس والأوكرانيين.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعرب خلال محادثتهما السابقة في 18 مارس/ آذار عن “قلقه البالغ” بشأن الأوضاع في ماريوبول التي تتعرض للقصف ودعا إلى “رفع الحصار” عنها.

كما ندد إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في فيديو أمام المنتدى الإنساني الأوروبي في بروكسل باستخدام روسيا “أسلحة متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان”، معتبرا أن “كل شيء في العدوان الروسي على أوكرانيا غير مقبول”.

كما اتصل الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيخاطب عبر الفيديو بعد ظهر الأربعاء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين بعد أن خاطب في الأيام الأخيرة الإيطاليين والأميركيين والكنديين والبريطانيين والألمان والإسرائيليين.