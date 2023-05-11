ما علاقة تركي آل الشيخ.. عجوز ثمانيني يشغل السعوديين (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لرجل ثمانيني، شغلت الكثير من السعوديين، لمعرفة هويته وتفاصيل قصته.

العجوز الذي يبلغ من العمر 82 عاما، وهو من من أصول باكستانية، ذاع صيته في السعودية، قبل أيام، لتؤكد صورة نشرها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، وصوله إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

قصة العجوز الثمانيني، الذي أمضى 15 عاما من عمره وهو يجمع المال ويدخره، لأداء العمرة، لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

العجوز الباكستاني، الذي كان يعمل راعيا في بلاده، ظهر فجأة في مقطع مصور، خلال الأيام الماضية، وهو عند الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة، يؤدي مناسك العمرة، في دلالة على تحقيق حلمه بالسفر إلى السعودية.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي الصورة، مؤكدين أن آل شيخ وفى بوعده، في إشارة إلى مساعدة الشيخ الباكستاني بالوصول إلى المملكة وأداء مناسك الحج لهذا العام.