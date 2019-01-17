مبعوث كوري شمالي يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

الرئيسان كيم وترامب عقدا قمة تاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي

من المقرر أن يغادر مبعوث كوري شمالي بارز العاصمة الصينية بكين مساء اليوم الخميس متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أنه يعتقد أن كيم يونغ تشول، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، يحمل رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لترامب.

وأشارت الوكالة إلى تكهنات بأن واشنطن وبيونغيانغ ستعلنان موعد عقد قمة أمريكية-كوريا شمالية مقبلة بعد اجتماع غد الجمعة. وتعد فيتنام وتايلاند خيارين لعقد القمة.

وكان كيم وترامب عقدا قمة تاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، وتعهد خلالها كيم بنزع السلاح النووي.

ورغم أن الكوريتين واصلتا العمل على إصلاح علاقاتهما الثنائية خلال العام الماضي، يبدو أن مفاوضات نزع السلاح النووي بين بيونغيانغ وواشنطن قد توقفت