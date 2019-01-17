متجهة لأمريكا.. قافلة مهاجرين من الهندوراس تصل غواتيمالا

قوافل الهجرة القادمة من أمريكا الجنوبية باتجاه الحدود الأمريكية مع المكسيك تثير جدلا كبيرا بالولايات المتحدة الأمريكية

وصلت مجموعة جديدة من المهاجرين تقدر بـ700 شخص إلى حدود غواتيمالا، الأربعاء، قادمين من الهندوراس في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة (لابرينسا) الهندورية، فإن مجموعة المهاجرين الجديدة، وصلت الأربعاء، لمنطقة “أغوا كالينتي” بالهندوراس، على حدود غواتيمالا؛ لتلحق بالمهاجرين الذين عبروا تلك الحدود الإثنين.

ووفق ذات الصحيفة، قال المهاجرون إنهم يرغبون في الذهاب إلى الولايات المتحدة أملًا في حياة أفضل، مشيرة إلى أنه سمح لهم بعبور الحدود بمجرد قيامهم بإظهار الوثائق التي تثبت هويتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة “أغوا كالينتي” شهدت اتخاذ تدابير أمنية مشددة لعرقلة مرور القافلة الجديدة، وفي هذا الإطار قامت شرطة الهندوراس بإقامة 54 نقطة تفتيش على الحدود مع غواتيمالا والسلفادور.

كما أن المسؤولين الهندوراس يناشدون المهاجرين عدم إلقاء أنفسهم في تهلكة الهجرة.

وقد أثارت قوافل الهجرة القادمة من أمريكا الجنوبية باتجاه الحدود الأمريكية مع المكسيك جدلا كبيرا بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص سياسية الهجرة المتعلقة بالبلد، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغلال الوضع من أجل الحصول على دعم أكبر لاستكمال مشروع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وغرد ترامب عبر حسابه على تويتر بأن “قافلة كبيرة أخرى متجهة نحو حدودنا الجنوبية قادمة من الهندوراس، أبلغوا نانسي وشوك (من قادة الحزب الديمقراطي) أن طائرة محلقة في الاجواء لن توقفهم، فقط جدار أوحاجز فولاذي سيبقي بلدنا آمنا، توقفوا عن اللعب السياسي وأنهوا الإغلاق الحكومي”.