متظاهرون بالمكسيك يلطخون جدران قصر الرئاسة بالأحمر احتجاجا على قتل النساء

منشور 17 شباط / فبراير 2020 - 06:44 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند وفاة "الطفلة المُسنة".. أصغر فتاة مُصابة بمرض "الشيخوخة المُبكرة" اليابان: الاقتصاد يمر بأكبر انكماش منذ 2014 بعد زيادة ضريبة الاستهلاك عمّال أفران الفحم في مصر يمشون على الجمر في بغداد هتفن ضد الفساد :الثورة أنثى موجة النزوح في إدلب الأسوأ منذ بدء النزاع في سوريا Loading content ...