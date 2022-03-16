متهمون في هجمات 11 سبتمبر مستعدون للتفاوض مع الادارة الاميركية

ابدى 5 اعضاء من تنظيم القاعدة معتقلين في غوانتانامو متهمين بالتخطيط لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بينهم خالد شيخ محمد العقل المدبر للهجمات استعدادهم للتوصل إلى اتفاق محتمل مع الادارة الاميركية حول عقوباتهم.

مفاوضات بين القاعدة واميركا

وقالت ألكا برادان وهي من محامي أحد هؤلاء المعتقلين "أؤكد أن مفاوضات تجري للتوصل إلى اتفاق لاعتراف بالذنب وأن جلسة استماع كانت مقررة خلال الشهر الحالي ألغيت لهذا السبب".

ولم يحاكم هؤلاء المتهمون الخمسة المحتجزون منذ أكثر من 15 عامًا في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، بعد أمام المحكمة العسكرية المكلفة هذه القضايا التي عقدت جلسات عدة.

محاكمة متاخرة 15 عاما

وبعد تأخير 18 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19 قال المدعون العام الماضي إنهم يأملون في بدء المحاكمة الرسمية هذا العام. لكن آخرين في غوانتانامو شككوا في إمكان تحقيق ذلك. وقد تكون المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نتيجة لغياب أفق واضح لبدء واستكمال محاكمة رسمية.

وسيسمح اتفاق من هذا النوع بتجنب محاكمة قد تفضي إلى إصدار أحكام بإعدامهم.

واتهم خالد شيخ محمد ورفاقه عمار البلوشي ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الحوسوي بالإرهاب وقتل 2976 شخصا في الهجمات.

وقالت برادان مبررة المفاوضات إن "اتفاقات الأحكام المتفاوض عليها هي خيار لإنهاء المحكمة العسكرية وإنهاء احتجازهم بلا نهاية وتحقيق العدالة".

وذكرت مصادر أن المتهمين مستعدون على ما يبدو للاعتراف بالذنب إذا استبعدت عقوبة الإعدام وضمان بقائهم في غوانتانامو في كوبا، بدلا من نقلهم إلى سجن فدرالي في الولايات المتحدة نفسها.

وتريد عائلات الضحايا إنزال عقوبة الإعدام في الرجال الخمسة في هذه القضية التي لا يزال لها تأثير عاطفي وسياسي.

في ال11 من سبتمبر /أيلول للعام 2001 استيقظ العالم على مشاهد مرعبة بثتها أغلب القنوات العالمية، ظن البعض أنها مشاهد لفيلم أمريكي جديد، إذ وثقت لحظات اصطدام طائرتين مدنيتين مختطفتين ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وفي الوقت نفسه سقطت طائرة على مبنى وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن ما أسفر عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص من جنسيات مختلفة.

البداية كانت في الساعة 8:46 صباحا بتوقيت نيويورك، حيث اصطدمت طائرة أولى بأحد برجي مركز التجارة العالمي وانتشرت سحابة دخان ضخمة من الطوابق العليا، وبعد ربع ساعة، اصطدمت طائرة أخرى بوسط البرج الثاني من مركز التجارة العالمي وأحدثت انفجارا قويا بثته شبكات التلفزيون مباشرة، كذلك لحظات مؤلمة توثق اندلاع النيران بهاذين البرجين وقرار العديد من الأشخاص إلقاء بأنفسهم، قبل انهيار البرجين وسقوط آلاف القتلى من بينهم رجال إنقاذ.

وأمر الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش وبعد ساعة من الهجوم، بإخلاء البيت الأبيض في واشنطن بالموازاة مع سقوط طائرة ثالثة بمبنى وزارة الدفاع “البنتاغون“، ليتقرر إلغاء جميع الرحلات التجارية في الولايات المتحدة، وإغلاق جميع أسواق البورصة الأميركية.