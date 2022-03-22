محتجون يغلقون حقلا للنفط جنوبي العراق

أغلق محتجون الثلاثاء، حقلا نفطيا في محافظة واسط اضافة الى مبنى محافظة الديوانية في جنوب البلاد، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في المؤسسات الحكومية.

وقال شهود ان مئات المحتجين اغلقوا حقل "الأحدب" النفطي في محافظة واسط احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة في المحافظة.

واضاف الشهود إن مئات من حملة الشهادات بقطاع النفط وآخرين عاطلين عن العمل أغلقوا مدخل حقل الأحدب، تنديدا بعدم حصولهم على فرص تعيين بالشركات النفطية بالمحافظة.

وأوضح الشهود أن "إغلاق الحقل جاء بعد اعتصام سلمي استمر 14 يوما على أمل أن يتم النظر بمطالب المعتصمين".

وأشاروا إلى أن "المتظاهرين قرروا عدم السماح للموظفين والعاملين في الحقل من ممارسة أعمالهم حتى الاستجابة لمطلبهم".

وينتج حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط 16 ألف برميل نفط يوميا، والذي تتولى شركة البترول الوطنية الصينية تشغليه.

من جهة اخرى، اقدم عشرات من حملة الشهادات الجامعية على إغلاق مبنى محافظة الديوانية، احتجاجا على عدم منحهم فرص عمل.

كما اضرم المتظاهرون النار في إطارات مركبات فارغة أمام مبنى المحافظة، وطالبوا إدارتها بتوفير فرص عمل لهم بالمؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.