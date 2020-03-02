محكمة مصرية تقضي بإعدام هشام عشماوي و36 آخرين بتهمة الارهاب

قضت محكمة مصرية الاثنين على هشام عشماوي و36 آخرين بالإعدام في القضية التي تعرف باسم “أنصار بيت المقدس”.

وحسبما أفاد موقع (بوابة الإهرام) الالكتروني اليوم ، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد 61 متهما آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لـ 23 متهما في نفس القضية لوفاتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت المتهمين في أول شباط / فبراير الماضي إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم ، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم النهائي.

واسندت النيابة العامة للمتهمين “الضلوع في 54 عملية إرهابية، أهمها ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد، وإحراز الأسلحة والمتفجرات”. (د ب أ)