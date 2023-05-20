محمد بن سلمان يكسر البروتكول مع ولي العهد الأردني

تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، في القمة العربية بمدينة جدة.

وتداول ناشطون لحظة التقاط الصورة التذكارية على نطاق واسع، حيث قام الأمير محمد بن سلمان بدعوة العاهل الأردني وولي عهده للانضمام إليه في الصورة.

ووصف البعض هذا العمل بأنه "كسر للبروتوكول"، وأكد النشطاء أن ولي العهد السعودي يتميز دائمًا بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات.

من جانبهم، اعتبر آخرون أن الصورة التذكارية يجب أن تكون مخصصة لولي العهد السعودي فقط، حيث يرأس وفد المملكة المضيفة ويلتقي بقادة وزعماء ورؤساء الوفود المشاركة.

• بشكل مفاجئ كسر ولي العهد السعودي 🇸🇦 الأمير محمد بن سلمان اليوم البرتوكول في التقاط الصوره التذكاريه في قمة جدة والتي تجمع الرئيسين فقط، حيث وجه الامير دعوة لولي عهد الأردن 🇯🇴 للانضمام إليهما في التقاط الصورة التذكارية

• الأمير محمد يتميز دائمًا بإضفاء سلوك خاص على… pic.twitter.com/fbauyCDQzc — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) May 19, 2023



