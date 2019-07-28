مدمرة بريطانية ثانية تصل الخليج وسط تصاعد التوتر مع ايران

حذر الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد، من ان ”وجود القوات الأجنبية لن يساعد الأمن في المنطقة بل سيكون المصدر الرئيسي للتوتر“ مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية لتأمين مضيق هرمز تقع على عاتق إيران وسلطنة عمان.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد، وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.

وذكرت الوزارة أن المدمرة “إتش إم إس دنكن”، ستنضم إلى الفرقاطة “إتش إم إس مونتروز”، “لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا” عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: إن “حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا”.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين كبار الأسبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا والدنمرك قدمت دعمها المبدئي لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الشحن البحري عبر مضيق هرمز في اقتراح طُرح عقب احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة “لم تراع القوانين البحرية الدولية”.

جاء ذلك بعد نحو اسبوعين من إعلان حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها، بسبب “خرقها للعقوبات” على النظام السوري.

والاحد، نقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية على الإنترنت عن الرئيس حسن روحاني قوله إن المصدر الرئيسي للتوتر في الخليج هو وجود قوات أجنبية وذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية العماني في طهران.

وقال روحاني ”وجود القوات الأجنبية لن يساعد الأمن في المنطقة بل سيكون المصدر الرئيسي للتوتر“ مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية لتأمين مضيق هرمز تقع على عاتق إيران وسلطنة عمان.

وأضاف ”جذور الأحداث المؤسفة والتوتر في المنطقة اليوم تكمن في الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب“ من الاتفاق النووي الإيراني.

