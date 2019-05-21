مراسلون بلا حدود تكشف جديد الصحفيين المعتقلين في السعودية

كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الاثنين، عن معلومات جديدة تتعلق بصحفيين اثنين معتقلين في المملكة العربية السعودية.



وقالت المنظمة في بيان لها إننا "حصلنا على تأكيد بأن السلطات السعودية تحتجز الصحفي اليمني مروان المريسي المفقود في المملكة منذ حزيران/ يونيو 2018، وكذلك الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة الذي اختفى في شرق البلاد بشباط/ فبراير من هذا العام".



وكانت زوجة المريسى قالت في تغريدة نشرتها الأسبوع الماضي، إنها "تلقت مكالمة هاتفية منه للمرة الأولى منذ 11 شهرا على اختفائه"، لافتة إلى أنه كان قادرا على تأكيد أنه لا يزال على قيد الحياة، لكنه لم يوضح مكان احتجازه.



ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن الأردني فرحانة اعتقل في 22 شباط/ فبراير 2019 في مدينة الدمام الشرقية، رغم أنها كان يقيم فيها منذ أكثر من 30 عاما، مشيرة إلى أنه "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها فإن السلطات السعودية أبلغت أسرته بأنه سيتم إطلاق سراحه قريبا".



وتابعت: "العائلة فسرت ذلك بأنه اعتراف من السلطات السعودية بأنها تحتجزه"، مضيفة أن "مكان احتجاز فرحان كما هو الحال مع المريسي، لا يزال غير معروفا".



ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات السعودية إلى إطلاق سراحهم إلى جانب 29 صحفيا ومدونا معتقلين آخرين، منوهة إلى أن "الرياض تحتل المرتبة 172 من بين 180 دولة في مجلة حرية الصحافة العالمية لعام 2019 التابعة للمنظمة".