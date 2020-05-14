منشور 14 أيّار / مايو 2020 - 01:28 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند (فيديو) ابنة الداعيه السعودي سلمان العودة تنشر مكالمة له من داخل محبسه مروض أسود مصري يقيم عروضا في منزله بعد إغلاق السيرك بسبب كورونا شنغهاي ديزني لاند تفتح أبوابها من جديد بعد إغلاق ثلاثة أشهر بسبب كورونا بيع قميص لمارادونا لمساعدة فقراء في بوينوس إيريس الكاظمي... هل ينقذ العراق؟ Loading content ...