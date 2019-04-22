مزارع يرش الأسمدة في حقول الأرز في نايبيداو

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 04:08
مزارع يرش الأسمدة في حقول الأرز في نايبيداو
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