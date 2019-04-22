مزارع يرش الأسمدة في حقول الأرز في نايبيداو

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 04:08 كلمات دالة: مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أبو ردينة: لن نسمح لمؤامرة صفقة القرن أن تمر قتلى وجرحى في هجوم على مركز شرطة بالرياض و"داعش" يتبنى "العسكري السوداني" يتحدث عن ظواهر سلبية تنتهك هيبة الدولة أمريكا ستعلن إنهاء الاستثناءات من العقوبات الخاصة بواردات النفط الإيراني الشرطة السريلانكية اعتقلت 13 رجلاً لتورطهم بتفجيرات أحد الفصح "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل حظك اليوم مع الأبراج الخميس 18 نيسان/أبريل 2019 العراق تحظر اللعبة الشهيرة "ببجي" لأنها "تحرض على العنف" تعرفِ على فوائد البهارات والتوابل في عملية إنقاص الوزن "فيروز اليابانية" تعود من جديد.. وهذه المرة بأغنية لأم كلثوم (فيديو)