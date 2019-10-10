مسؤول إيراني يلغي زيارة مقررة لتركيا بعد هجوم على سوريا

ذكر التلفزيون الإيراني أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) علي لاريجاني ألغى زيارة مقررة لتركيا بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء.

وقال التلفزيون دون الخوض في تفاصيل “تلقى لاريجاني دعوة من نظيره التركي لحضور جلسة في البرلمان التركي، وتم إلغاء الزيارة”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية دخلت مع حلفائها من المعارضة السورية شمال شرق سوريا، مساء الأربعاء، وبدأ الجانبان هجوما بريا على المقاتلين الأكراد.

وفي وقت سابق اليوم قصفت تركيا بالطائرات والمدفعية أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في عملية عسكرية عبر الحدود بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. (رويترز)