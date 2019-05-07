مساعدات قطريه بقيمة بنصف مليار لدولار لفلسطين

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه "بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

ويأتي هذا الدعم، وفقا للوكالة الرسمية، "انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، وذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية، في ظلّ الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدّم لهم"، واستمرار عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أداء دوره المطلوب؛ بسبب ما واجهه طيلة السنوات الماضية من أزمات وتحديات نتج عنها عدم توفير الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني بجميع فئاته العمرية، وبخاصة القطاع الصحي والتعليمي.



وأوضحت الوكالة أنه تم "تخصيص 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين، ودعم خدمات الكهرباء؛ لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، لا سيما في أثناء شهر رمضان، ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء".

ودعت قطر المجتمع الدولي بكافة مكوناته، دولا ومنظمات، إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، ومساعدة الشعب الفلسطيني لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها.