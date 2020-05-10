منشور 10 أيّار / مايو 2020 - 12:59 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند سفارة الهند تتلقى 200 ألف طلب لمغادرة الإمارات في 3 أيام فقط الجيش الهندي يشكر العاملين الصحيين بالطائرات الحربية مستشفى تونسي يستعمل روبوت للتواصل مع المرضى وتجنّب العدوى الأمم المتحدة تدين قصف حفتر لمطار معيتيقة وأحياء سكنية رئيس الوزراء العراقي يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين والتحقيق بأعمال العنف Loading content ...