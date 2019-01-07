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مسلحين من "تحرير الشام" يدوسون علم الثورة ويحرقونه

مسلحين من "تحرير الشام" يدوسون علم الثورة ويحرقونه
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