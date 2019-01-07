قامت فصائل نور الدين زنكي، ومجموعات أخرى، بترك أسلحتها الثقيلة، والخروج إلى عفرين

أثار جنود من هيئة تحرير الشام، جدلا واسعا بعد قيامهم بوطء علم الثورة، بأحذيتهم العسكرية، فور سيطرتهم على مدينة الأتارب، في ريف حلب الغربي.

وقام عناصر جميعهم ملثمون من تحرير الشام، بدهس علم الثورة، ورفع راية الهيئة التي فرضت سيطرتها على مناطق واسعة في أرياف حلب وإدلب.

واتهم ناشطون، هيئة تحرير الشام بمساعدة روسيا، والنظام السوري في تسريع عملية دخول إدلب، عبر تهجيرهم الثوار، وإساءتهم المتكررة إلى الثورة.

وصباح الأحد، قامت فصائل نور الدين زنكي، ومجموعات أخرى، بترك أسلحتها الثقيلة، والخروج إلى عفرين، بعد اتفاق "هزيمة" وقعته مع هيئة تحرير الشام.

وقدرت مصادر أعداد الخارجين إلى عفرين بين مقاتلين وعائلاتهم من المدنيين، بنحو خمسة آلاف شخص، بينهم مطلوبون لهيئة تحرير الشام.