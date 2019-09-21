منشور 21 أيلول / سبتمبر 2019 - 02:58 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند هاشتاج #ميدان_التحرير يتصدر تويتر ويربك نظام السيسي نقطة الضعف الأميركية… مشاهد الغضب تعود إلى ميدان التحرير بمصر تدهور صحة هنا الزاهد بعد زفافها بأيام و زوجها: (الحياة مش ناقصة!) نتنياهو يبحث إمكانية طلب عفو مقابل اعتزال السياسة هازال كايا تكتسب الكثير من الوزن الزائد في أشهر حملها الأخيرة.. صورة! نسرين طافش تطل بالأزرق: (يا حاسدا لي على نعمتي!) "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل إنجي علي لزوجة معتصم النهار: "أنا بموت في جوزك"..فكيف ردت عليها؟ حظك اليوم مع الأبراج السبت 14 أيلول/سبتمبر 2019