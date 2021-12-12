مصدر: عباس سيطرح على "غانتس" اجراء مفاوضات ل"ترسيم الحدود"

أفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيطرح على وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، اجراء مفاوضات لترسيم الحدود.

وقال المصدر أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي "غانتس" الأسبوع المقبل في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لإجراء مباحثات في قضايا مهمة.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الفلسطيني، اقترح على أمريكا ومصر والأردن وأطراف أخرى، أن يبدأ الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضات فورية لـ"ترسيم الحدود".

وقال المصدر قائلا: "سيقول الرئيس لغانتس إن إجراءات بناء الثقة ودعم السلطة ليست بديلاً بأي حال من الأحوال عن مفاوضات سياسية، وإنه سيضطر فعلاً إلى اتخاذ إجراءات، إذا لم تنخرط الحكومة الإسرائيلية في مثل هذه المفاوضات".

وأكد المصدر الفلسطيني أن الرئيس عباس "سيبلغ غانتس بأن خطته التي أطلقها في خطابه في الأمم المتحدة ستكون موضع تنفيذ، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية على اتباع مسار بعيد عن مفاوضات سياسية، لأنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، ولا مبرر لبقاء السلطة بهذه الطريقة".

وكان عباس قد أطلق مبادرة، في سبتمبر الماضي، بخطابه في الأمم المتحدة، وأعطى خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل إنهاء احتلالها، أو أنه سيتخذ إجراءات.