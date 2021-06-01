مصري يطلي طفله بالعسل ويتركه فريسة للحشرات عقابا على السرقة

ربط الرجل ابنه مستخدما لوح خشب وتركه على سطح المنزل لتتكفل الحشرات بلدغه سعيا للحصول على العسل.

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط رجل قام بتوثيق طفله ووضع العسل على جسده، ثم تركه للحشرات والذباب، أعلى منزله في مدينة شبين القناطر.

وأمرت النيابة بحجز المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل إلى الطب الشرعي، لبيان الإصابات التي تعرض لها نتيجة عنف والده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأب يقوم بتعذيب طفله بربطه بحبل وخشب وتركه على سطح منزلهما.

وأمرت النيابة بالتحفظ على هاتف الأم الذي يحمل صور الواقعة، وضبط الأب، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان آثار الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة حدثت يوم الـ 25 من مايو الماضي، حيث استغاثت الأم بنجدة الطفل وحركت محضرا بنيابة شبين القناطر التي باشرت التحقيقات.