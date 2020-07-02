مصر: اغلاق مسجد الإمام الحسين واحالة الائمة فيه للتحقيق

قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق مسجد الإمام الحسين حتى إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق.

وتمت إحالة الأئمة والعاملين للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي، نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الخميس، أنه على جميع المصلين الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.

وشددت على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، فالوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.