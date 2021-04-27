  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مصر.. حكم بالسجن 10 سنوات للمتهم بالتحرش جنسيا بطفلة المعادي

مصر.. حكم بالسجن 10 سنوات للمتهم بالتحرش جنسيا بطفلة المعادي

منشور 27 نيسان / أبريل 2021 - 03:43
مصر.. 10 سنوات سجنا للمتهم في قضية طفلة المعادي

عاقبت محكمة مصرية الثلاثاء، م. جودت، المُتهم في القضية المعروفة بـ“التحرش بطفلة المعادي“، بالسجن المُشدد 10 سنوات.

وتفاعلت أحداث القضية عندما انتشر قبل فترة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المتهم وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة الحرية بالمعادي، وقام بالتحرش بها.

وفي هذه الأثناء، كما وثق مقطع الفيديو، خرجت إليه إحدى العاملات في معمل تحاليل بالعقار، والذي رصد الواقعة من خلال كاميرا المراقبة الخاصة به، ليتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو.

وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التي قضت بالعقوبة المذكورة.

يذكر أن مصر شهدت عدة وقائع تحرش، خلال الفترة الماضية، كان أبرزها متحرش طفلة المعادي التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.

كلمات دالة:مصرطفلة المعاديتحرش جنسي

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...