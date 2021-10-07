مصر.. دار الإفتاء ترد على مواطن تزوج 33 مرة ك"محلل" (فيديو)

أثار مواطن مصري ظهر على إحدى شاشات التلفزيون، الجدل بعد تأكيده أنه تزوج 33 مرة، بهدف إعادة الأزواج إلى أزواجهن، مشيرا إلى أن ما يفعله "عمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل".

وعلقت دار الإفتاء المصرية على المواطن محمد الملاح الذي يصف نفسه بأنه "محلل شرعي" بهدف إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات، بأن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا.

جاء ذلك خلال حديث الملاح في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وأوضح محمد الملاح أن ما يفعله بدأ حين اقترحت إحدى زميلاته في العمل أن يتزوج صديقتها التي طلقت ثلاثة مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى "ابتغي به وجه الله".

وأكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية لها أن "الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح.. والحديث الصحيح المروي عن النبي محمد يقول: "لعن الله المحلل والمحلل له".

وأكدت الإفتاء أن النبي، سمى من يقوم بذلك بـ"التيس المستعار"، مبينة أن "حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شرط في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه".

وقال الملاح أن الزيجات التي يعقدها تكون زواجا كامل الأركان، وينفصل بعدها عن السيدة التي يتزوجها لتعود إلى زوجها الأول وانتهى الأمر، ثم تكرر الأمر مجددا وتزوج بناء على اقتراح أصدقائه بنفس الطريقة ولنفس الأسباب.

وشدد الملاح إن ما يفعله "لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا يتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولدي صفحة على فيسبوك تروج لهذا الأمر"، على حد تعبيره.

من جانبه، استنكر الدكتور مبروك عطية الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ما يفعله محمد الملاح مؤكدا أنه حرام شرعا، حيث أن الزواج في الإسلام أصله وشرطه التأبيد ويجب أن تكون نيتهما استمرار الحياة وليست فترة مؤقتة.

وختم محمد الملاح قائلًا إنه إذا أفادت دار الإفتاء بأن هذا العمل حرام فسيقلع عنه، متسائلا في الوقت ذاته، إذا كان هذا العمل حرام فما الحل في ارتفاع نسبة الطلاق.