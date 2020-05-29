مصر: 20 الف مصاب وجدل اثناء توزيع عقار على المصابين

تسببت صور نشرتها الحكومة المصرية بحالة كبيرة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أحد الأشخاص دون ارتداء قفازات وفي تلامس مباشر مع مرضى كورونا.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء في مصر الصور على صفحتها الرسمية تحت عنوان " رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الصحة لتوصيل الأدوية لحالات العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا"، حيث ظهر أحد الأشخاص المسؤولين عن تسليم الأدوية دون قفازات مما أثار تساؤلات لدى المصريين.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الخميس إن البلاد سجلت 1127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بدء تفشي الوباء في العالم، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات في مصر 20793 حالة. وذكرت الوزارة أيضا أن عدد الوفيات قد زاد إلى 845 شخصا بعد تسجيل 29 حالة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتفرض الحكومة المصرية حظر تجول بشكل جزئي، إضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية للحيلولة دون انتشار المرض.

قالت وزارة الصحة المصرية الخميس في بيان لها إن البلاد سجلت 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع 19 حالة في اليوم السابق و1127 إصابة وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء وذلك ارتفاعا من 910 حالات أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و845 حالة وفاة".