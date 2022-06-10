معارضو الاسد يستعدون لمساندة تركيا في اجتياح الشمال السوري

بثت وكالة "الأناضول" التركية مشاهد مصورة لتدريبات قالت إن "الجيش الوطني السوري" (الذي شكلته وتدعمه تركيا)، يجريها "لرفع جاهزية مقاتليه وسط توقعات بشن تركيا عملية عسكرية" في سوريا. وأوضحت الوكالة أن "الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري قام بتنفيذ عرض عسكري في مدينة أعزاز المجاورة لمدينة تل رفعت". ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن “العرض ضم آليات عسكرية وعشرات العناصر تجولت في شوارع المدينة، ضمن استعدادات للجيش الوطني لمشاركة تركيا في عملية عسكرية مرتقبة في المنطقة”.

وحسب الوكالة فقد شارك "الجيش الوطني السوري" (الذي يتشكل من مجموعة فصائل، وكان يُعرف بالجيش السوري الحر)، مع الجيش التركي في 3 عمليات عسكرية سابقة، سيطرت تركيا من خلالها على مساحات واسعة شمالي سوريا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مطلع الشهر الجاري، أن "تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا".

الاسد: سنتصدى للهجوم

من جهته كشف الرئيس السوري بشار الأسد، في لقاء مع قناة “آر تي”، طريقة الرد السورية على إعلان تركيا استكمال عمليتها العسكرية شمالي بلاده، مؤكدا أن بلاده ستقاوم الجيش التركي.

وقال الرئيس الأسد، في رده على سؤال يتعلق بإعلان تركيا عن استكمال عمليتها العسكرية في الأراضي السورية، إن المقاومة الشعبية ستقاوم الغزو، وإذا سمحت الظروف العسكرية بمواجهة مباشرة، ستفعل دمشق ذلك.

وتابع الأسد: “سيكون هناك نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك، سيكون هناك مقاومة شعبية”، بحسب قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغرام.