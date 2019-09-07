معلمو الاردن يعلنون الاضراب بعد فشل اجتماعهم مع الحكومة

دعت نقابة المعلمين الأردنيين الى اضراب مفتوح عن العمل داخل المدارس اعتبارا من الاحد، بعد فشل اجتماع عقدته مع الحكومة السبت، في التوصل الى اتفاق حول مطالب المعلمين.

وقال المتحدث باسم النقابة نور الدين نديم، انه لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية مع الحكومة بخصوص طلب علاوة مالية للمعلمين الحكوميين نسبتها 50 بالمئة من الراتب الاساسي.

واضاف “منذ أمس (الجمعة) ونحن في اجتماعات مستمرة مع الحكومة، ولكن للأسف دون نتيجة”.

وأكد نديم بالتالي أنه “لا تراجع عن إضراب الأحد (..) هناك تعنت حكومي، وباب الحوار ما زال مفتوحا لدينا”.

ويشهد الأردن حالة من الترقب عن مصير الأزمة التي تعصف بين الحكومة ونقابة المعلمين، نتيجة مطالبة الأخيرة بعلاوة مالية مستحقة.

والخميس الماضي، شهد الأردن احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها بعلاوة مهنية مالية نسبتها 50 بالمئة، رافقها استخدام القوة في فض المحتجين، وعدم الاستجابة لمطالبهم، ما دفعهم للإعلان عن إضراب الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

