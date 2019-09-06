معلم اردني لدركي: علمتك حب الوطن ورسم العلم فرفعت هراوتك بوجهي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمعلم اردني خلال اعصام المعلمين في عمان الخميس الماضي وهو يعاتب احد رجال الدرك بعد ان اقدمت الاجهزة الامنية على الاعتداء عليهم

وقال المعلم للدركي: "انا من علمك حب الوطن ورسم العلم ... انا من صنعك ... انا من علمك كيف تحب الوطن وتنشد له ... انا المعلم ... ثم رفعت يدك علي"

وواستخدمت قوات الأمن والدرك الأردنية الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مظاهرة ينظمها المعلمون في منطقة الدوار الرابع، يوم الخميس.

وشارك أكثر من 20 ألف معلم في مختلف محافظات المملكة بوقفات احتجاجية للمطالبة بعلاوة الـ 50%.