مع مرور 15 عاما على رحيله.. الفلسطينيون يستذكرون عرفات

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 08:38 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند قضايا اقتصادية تتصدر أولويات حكومة الأردن الجديدة بحب ورومانسية..حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويوجه لها هذه الرسالة من أين ستنتج الأزمة المالية الجديدة؟ من القوس إلى الحوت.. أبراج تعرف كيفية التصرف وقت الأزمات وأخرى تنهار أسعار النفط تهبط بعد تفاؤل بسيط بإبرام اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا Loading content ...