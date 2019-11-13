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مع مرور 15 عاما على رحيله.. الفلسطينيون يستذكرون عرفات

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 08:38
مع مرور 15 عاما على رحيله.. الفلسطينيون يستذكرون عرفات

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